ART
Homenatge a Víctor P. Pallarés
Primera gran retrospectiva, al Castell del Remei, de l’artista lleidatà després de la seua mort el 2018. Presenten la fundació que en reivindicarà l’obra i figura
El Castell del Remei va inaugurar ahir la primera exposició retrospectiva dedicada a l’artista lleidatà Víctor P. Pallarés després de la seua mort, fa set anys, que busca reivindicar la figura d’aquest creador polifacètic i donar a conèixer la seua trajectòria artística i vital. Va comptar amb la presència de la seua filla Sílvia, comissària de la mostra, que va explicar els objectius de l’acabada de crear Fundació Pérez-Pallarès. “Això és un punt de partida”, va afirmar, “per posar en marxa el projecte de la fundació, organitzar la seua obra i situar el meu pare al segle XXI”. En aquest sentit, va anunciar l’estrena del web perez-pallares.org, la creació d’un museu virtual i l’aposta per noves tecnologies com la certificació digital de les seues obres. L’exposició, oberta fins a finals d’any, combina objectes del taller de l’artista amb una selecció de pintures, gravats, murals i esbossos que permeten endinsar-se en la seua diversa producció. Tal com va destacar la comissària, no es tracta d’un recorregut cronològic ni tècnic, sinó d’una aproximació temàtica i personal: al Pallarés pintor, gravador, muralista i creador informalista. La fundació té la voluntat d’itinerar la mostra, especialment en aquelles localitats que conserven murals de l’artista, amb l’objectiu de donar a conèixer la seua figura a nous públics. La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González Antó, va remarcar que “ha passat massa temps sense reivindicar la figura d’aquest home humil i amb una trajectòria artística sorprenent”; va subratllar que la mostra “és un homenatge personal i comunitari que vol situar Pallarés al lloc que li correspon en la memòria col·lectiva” i va agrair la “il·lusió i entusiasme” de la filla de l’artista en aquest projecte.
Pintor, gravador i amb obra mural
L’artista lleidatà Víctor P. Pallarés va morir el 2018 als 85 anys. Pintor, gravador i muralista, va conrear l’abstracció amb tocs expressionistes. El Morera (del qual va ser director entre 1975 i 1983) i el Museu de Lleida conserven obra seua, que també llueix a la Paeria, la Diputació i diverses esglésies.