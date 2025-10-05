MÚSICA
Raimat Arts Festival, amb aire flamenc
La cantant i compositora Alba Carmona presenta el seu nou àlbum, ‘Cantora’, en el concert central de la quarta edició. Colofó avui amb percussió i ‘Variacions Goldberg’ de Bach
La tercera jornada del Raimat Arts Festival va estar marcada pel concert central de l’actual edició, en el qual la cantant i compositora Alba Carmona va presentar el seu nou àlbum, Cantora. L’actuació de l’artista barcelonina, integrant fins fa set anys del grup Las Migas, va marcar un punt d’inflexió al festival amb la presència per primera vegada del flamenc en la programació. Carmona va protagonitzar als cellers Raimat un concert que va unir veu, violí, guitarra, percussió i electrònica en una proposta musical molt personal, en la qual fusiona flamenc i músiques populars espanyoles i llatinoamericanes. El festival, impulsat per la Fundació Comunitària Raimat Lleida, va culminar així un dissabte que va entrellaçar música, teatre i gastronomia.
La vetllada nocturna havia de culminar amb l’experiència gastronòmica Taste of Lleida Catalan Cuisine, coordinada per BO d’Ilersis i elaborada amb productes de km 0 procedents de més de trenta productors locals. El públic va poder degustar des de cireres de Corbins i figues d’Alguaire fins a trufa del Montsec, formatge Neu del Cadí, vedella de Cal Massot o oli d’oliva verge extra de les Garrigues.
Unes hores abans, i al llarg del dia, el festival va oferir diverses activitats gratuïtes i per a totes les edats. La percussionista Carme Garrigó va ser la protagonista matinal, amb la presentació del seu projecte musical Indrets, amb tres actuacions en espais singulars del poble: la plaça de Raimat, el LAB del Castell de Raymat i entre les vinyes de Raimat Natura. En paral·lel, el Centre de Titelles de Lleida va oferir al migdia a la plaça de Raimat l’espectacle per al públic familiar Hathi, en el qual un gran elefant es va passejar al ritme dels sons de la selva. A la tarda, la programació es va traslladar a la Casa de la Vila, on el pianista i investigador musical Luca Chiantore va impartir la conferència concert Ricard Viñes i l’escolta del futur, una invitació a redescobrir la figura del pianista lleidatà en el marc de la commemoració del 150 aniversari del seu naixement.
El festival acabarà avui diumenge amb dos propostes. D’una banda, la percussionista lleidatana Carme Garrigó, actual timbalera a l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat, actuarà de nou amb el seu projecte Indrets, però en tres espais de Raimat diferents dels d’ahir (vegeu el desglossament). I de l’altra, l’església del Sagrat Cor acollirà la interpretació de les Variacions Goldberg de Bach, a càrrec del prestigiós clavecinista madrileny Ignacio Prego (entrada: 15€).