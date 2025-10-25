ARQUEOLOGIA
Troben restes visigòtiques al costat del Castell de Mur
Fases d’ocupació ja al segle IX
Una nova campanya d’excavació al Castell de Mur, al Pallars Jussà, una fortalesa del segle XI, encara que documentada el 969, reforça la teoria de l’existència d’un poblat anterior en aquest espai, d’època visigòtica. Aquesta intervenció té per objectiu localitzar les restes de l’hàbitat associades al castell.
A la part baixa del recinte, en la qual treballen els arqueòlegs, es troba un mur ciclopi que probablement data d’època visigòtica.
Per poder arribar a veure totes les estructures d’un possible antic hàbitat associat a aquest mur, han començat a excavar la part superior de manera progressiva fins a arribar a la inferior del recinte i reforçar la teoria que al castell hi va haver un antic hàbitat.
Les evidències trobades fan pensar a l’arqueòloga i directora de l’excavació, Marta Sancho, que és d’una època anterior al castell medieval.
De fet, existeix en aquest sentit documentació que parla d’un hàbitat al voltant de la propera col·legiata de Santa Maria. Sancho va explicar que no creu que el poblat de la fortificació sigui més gran que el de la col·legiata.