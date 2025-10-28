PUBLICACIONS
Josep Vallverdú, col·laborador de luxe en el número 4 d’‘Horitzons’
La nova revista cultural lleidatana, ja a la venda aquesta setmana
Josep Vallverdú és el col·laborador d’excepció del número 4 de la revista cultural lleidatana Horitzons, ja a la venda aquesta setmana, amb portada i il·lustracions de l’artista lleidatana Lorena Rivega. L’escriptor de 102 anys firma un text original sobre la destrucció del campanar de Sant Marti de Maldà el 1939, acompanyat de dibuixos seus. També es pot destacar els reportatges del periodista Joan Tort, explicant com Lleida posa un peu a Barcelona i la seua àrea amb el campus de la UdL a Igualada; el d’Àlvar Llobet, sobre el nou paradigma de la bioeconomia; i el de Llorenç Bonet sobre els lleidatans que han jugat a primera divisió de futbol. En el capítol de les entrevistes, el director de la publicació, Francesc Canosa, parla amb Àngels Masó Amigó, d’Ivars d’Urgell, que des de fa molts anys roda per tot el món i que ara defensa la seua identitat lleidatana des del Banc Mundial.
Una de les seccions singulars d’Horitzons són les entrevistes fictícies a personatges històrics, des del rigor i la documentació existent dels protagonistes. Així, Antoni Batista entrevista Joan Comorera i Soler, fundador del PSUC, mentre que Eva Comas Arnal conversa amb la comtessa medieval catalana Aurembiaix d’Urgell.
D’altra banda, en l’apartat de fotorelats, l’escriptora i actriu Estel Solé descriu les fotos de Toni Prim sobre espais i objectes que havien estat i ja no són; i Francesc Canosa emprèn un viatge fotogràfic amb Joel Codina, després d’un any retratant la Franja, des de la Ribagorça fins al Matarranya.
La primera presentació serà el 4 de novembre a la Paeria de Lleida.