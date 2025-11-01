EQUIPAMENTS
Lleida estrena ‘tradibiblioteca’ de cultura popular catalana
Iniciativa de la Fundació Galobardes, en un local també per a exposicions
Llibres sobre balls, danses, sardanes, gegants i capgrossos, bestiari festiu, cançoners i músiques tradicionals, refranys, llegendes i contes, festes populars, castellers..., tot sobre la cultura popular i tradicional catalana reunit en una biblioteca. “Jo l’anomeno la tradibiblioteca, possiblement l’única a Catalunya”, afirma Ramon Soler Galobardes a una setmana d’inaugurar la nova seu a Lleida de la Fundació Galobardes, el 9 de novembre vinent al número 5 del carrer Templers, a l’Escorxador. Aquesta singular biblioteca naix amb mig miler de volums i revistes, amb vocació de continuar creixent. Igual que aquesta fundació cultural, creada fa una dècada a Torrebesses, en què Soler Galobardes es va establir el 2009. Nascut a Prats de Lluçanès el 1959 –encara que des de nadó i durant gairebé 50 anys va viure a Vic–, ha estat vinculat professionalment des de la dècada dels 90 al món dels serveis i logística per a actes socials i culturals a través de la seua empresa Festa10. “Però sempre des de jove vaig estar relacionat amb entitats i associacions de cultura popular i tradicional”, recorda. Per això va crear el 2014 la Fundació Galobardes –amb el nom com a homenatge a la seua mare–, que des d’aleshores ha impulsat diverses activitats des de Torrebesses. Ara, després de jubilar-se (“estic jubilat, però no retirat”), desembarca a Lleida amb l’objectiu de ser “una entitat cultural viva, imbricada a la vida social i cultural de la ciutat.” Per a això, el local comptarà també amb espai per a exposicions temporals, que estrenarà amb una mostra dedicada al folklorista Joan Amades i una altra amb una quinzena d’obres de l’artista lleidatà Fèlix Montagut dedicades a elements patrimonials de la província. La inauguració del dia 9 començarà a les 10.45 h a la plaça de l’Escorxador, on es concentraran gegants i capgrossos de diverses associacions de Lleida –a més del capgròs de la fundació–, abans de desfilar en direcció al local, amb la previsió de tallar la cinta inaugural una hora després (11.45 h).