Boí dona el tret de sortida als actes del 25 aniversari de la proclamació de Patrimoni de la Humanitat de les esglésies
S'han marcat mantenir el vincle amb el patrimoni humà i fer un pla de prevenció dels temples com a reptes de futur
ACN Boí - El 30 de novembre farà 25 anys que la Unesco va declarar les esglésies romàniques de la vall de Boí Patrimoni de la Humanitat. Per celebrar aquesta fita, durant tot el mes de novembre s'han organitzat diverses activitats. Avui, a l'església de Sant Joan de Boí s'ha donat el tret de sortida al calendari d'activitats en què el patrimoni humà de la vall està al centre. L'alcaldessa de la vall de Boí, Sònia Bruguera, ha dit que els reptes de futur passen per un pla de prevenció dels temples i per seguir "mantenint i reforçant el vincle amb el patrimoni humà de la vall". Els actes de commemoració serviran per posar en valor tots els habitants de la vall que al llarg dels segles han contribuït per deixar les esglésies com estan avui dia.
L'església de Sant Joan de Boí ha quedat petita per acollir tots els veïns de la vall que han volgut participar en el primer acte de celebració; la projecció d'un vídeo inèdit on veïns de la vall, la majoria que ja ens han deixat, parlen de les festes, economia, cultura i maneres de fer de la vall fa segles. Aquesta projecció, que ha emocionat a més d'un veí, estava en sintonia amb les paraules de l'alcaldessa de posar en valor el patrimoni humà de la vall.
La vall de Boí aquest any celebra els 25 anys de Patrimoni de la Humanitat de les esglésies romàniques, però la vall acull altres dos reconeixements de la Unesco; la declaració de les falles del Pirineu que aquest any celebren deu anys i la de reserva i destinació turística Starlight pel Parc Nacional d'Aigüestortes. Bruguera ha destacat que un municipi amb poc més de mil habitants tingui tres reconeixements és un cas sorprenent que s'ha d'entomar amb la responsabilitat de mantenir i preservar.
El reconeixement de la Unesco va posicionar el conjunt d'esglésies Patrimoni de la Humanitat (Sant Climent de Taüll i Santa Maria de Taüll, Sant Feliu de Barruera, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Erill la Vall, Santa Maria de l'Assumpció de Cóll, Santa Maria de Cardet, La Nativitat de Durro, i l'ermita de Sant Quirc de Durro) a escala mundial. Els més de 2 milions de visitants registrats en els darrers 25 anys han estat un revulsiu econòmic que ha ajudat a crear negocis. Però sobretot el que va despertar va ser un sentiment identitari i d'orgull entre tots els habitants dels pobles de la Vall, sentiment que encara avui perdura i s'ha de continuar mantenint, ha dit Bruguera.
Els actes de celebració acabaran el dia 30 de novembre i ho faran amb un repic de campanes de totes les esglésies de la vall per estendre el so a tots els pobles de la mateixa manera que ho fa fer l'alegria i el cava l'any 2000.