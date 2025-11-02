FESTIVAL
‘Magallanes’, pel·lícula filipina crítica amb el colonialisme, triomfa a la Seminci
El jurat de la Setmana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid va premiar ahir amb l’Espiga d’Or les pel·lícules Magallanes, del director filipí Lav Díaz, i The Mastermind, firmada per la nord-americana Kelly Reichart. Sobre Magallanes, coproduïda per Andergraun Films, del cineasta Albert Serra, el jurat va valorar que aborda la història colonial europea i la seua relació amb l’actualitat. La pel·lícula indaga en l’expedició finançada per la corona espanyola que el navegant portuguès (interpretat per Gael García Bernal) va emprendre al segle XVI. El film comença amb una escena en la qual els indígenes anuncien la temuda arribada de l’home blanc, per donar pas després a una platja atapeïda de cadàvers mostrant les conseqüències del colonialisme. Per la seua part, els argentins Ezequiel Salinas i Ramiro Sonzini es van emportar el premi a la millor direcció per La noche está marchándose ya. Tots dos van confiar que aquest guardó ajudi “a reconstruir una mica el teixit social i cultural de l’Argentina, que està sent molt colpejat”.