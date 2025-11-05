MÚSICA
El guitarrista lleidatà Carles Trepat homenatja Viñes
Recital demà a l’Espai Orfeó i dissabte vinent a Barcelona. ‘Semiramis’, de Ravel, diumenge a l’Auditori de Lleida
La música de Ricard Viñes serà protagonista aquesta setmana a Lleida i a Barcelona per partida doble, en el marc de la commemoració dels 150 anys del naixement del pianista lleidatà. D’una banda, gràcies al tribut del guitarrista lleidatà Carles Trepat i la mandolinista Carmen Jiménez, amb un programa titulat Ricard Viñes i la Guitarra, que podrà escoltar-se demà dijous a l’Espai Orfeó de Lleida (20.00 h, 15 €) i dissabte al Conservatori Municipal de Música de Barcelona (19.00 h).
El repertori proposarà un viatge sonor pel modernisme musical català, recreant l’univers estètic i les connexions personals de Viñes amb els guitarristes Miquel Llobet i el lleidatà Emili Pujol, amics i contemporanis del pianista. Amb un programa que inclourà transcripcions pròpies d’obres de Viñes, Debussy, Ravel, Satie, Fauré, Falla, Granados, Pujol, Llobet i Mompou, Trepat i Jiménez recuperaran l’esperit refinat i intimista d’una època que va marcar profundament la història musical catalana i europea.
Amb aquest homenatge, Trepat, un dels guitarristes més reconeguts del panorama internacional i un referent en la recuperació de la guitarra històrica dels segles XIX i XX, tancarà un cercle simbòlic entre la seua trajectòria i la de Viñes, dos intèrprets que, des de Lleida, han projectat el seu art arreu del món.
D’altra banda, diumenge l’Auditori Enric Granados de Lleida acollirà el concert El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció del lleidatà Néstor Bayona (19.00 h, 20 € / 27 €), que el dia anterior està previst al Palau de la Música Catalana de Barcelona. El programa, amb la violinista solista Arabella Steinbacher i la soprano lleidatana Montserrat Seró, inclourà de forma especial un fragment de Preludi i Dansa de Semiramis, de Maurice Ravel. Val a recordar que l’autoria d’aquesta obra va poder confirmar-se gràcies als diaris de Ricard Viñes, en una investigació en què va participar el musicòleg lleidatà Màrius Bernadó, comissari de l’Any Viñes.