MAGAZÍN
La revista ‘Horitzons’, entre la Franja i Washington
Presenten a la Paeria el número 4 de la publicació cultural
El saló de plens de la Paeria de Lleida va acollir ahir la presentació del número 4 de la revista cultural Horitzons, a la venda ja a les llibreries de Lleida i de les capitals de comarca, així com també a Ona Barcelona i els quioscos gestionats pel Col·legi de Periodistes de Barcelona. El director de la publicació, el periodista i escriptor Francesc Canosa, va estar acompanyat per Antoni Gelonch, president de la Fundació Horitzons 2050, que impulsa aquesta revista, en un acte presidit per l’alcalde, Fèlix Larrosa. Aquest va elogiar “la qualitat de l’edició” i “el compromís d’Horitzons amb el periodisme de qualitat i arrelat al territori”.
El nou número d’aquest magazín cultural viatja des de la Franja a Washington, passant per Sant Martí de Maldà el 1939, entre altres articles i reportatges. Aquest últim, a més, és un text original de l’escriptor Josep Vallverdú en què rememora la destrucció del campanar de l’església d’aquesta localitat de l’Urgell a la Guerra Civil.
Un altre apartat destacat és el singular reportatge gràfic de Joel Codina, que va retratar durant un any la Franja de Ponent, des del Matarranya fins a la Ribagorça. Entre les entrevistes, la del mateix Canosa a Àngels Masó, lleidatana d’Ivars d’Urgell a l’equip de comunicació del Banc Mundial a Washington.