EXPOSICIÓ
Escultura ceràmica de l’artista lleidatana Anna Artasona a Guissona
A l’Espai Grau Pujol, fins al 27 de març
L’Espai Grau Pujol de Guissona va acollir diumenge passat la inauguració de l’exposició d’escultura ceràmica Captivant el Vent, de l’artista lleidatana Anna Artasona (1965). Amb participació en diverses exposicions col·lectives per tot Catalunya i també a França durant els últims anys, Artasona protagonitza a Guissona la seua primera mostra individual, exhibint una dotzena de peces que, segons va explicar la mateixa creadora, “tenen un caràcter essencialment simbòlic, ja que expressen d’una manera dinàmica la simbiosi entre la mare terra i el vent a través de la corba, la torsió, el volum i l’expansió”. L’exposició romandrà oberta al públic en aquesta sala d’art de Guissona fins al 27 de març de l’any que ve (de dilluns a diumenge, de 12.00 a 14.00 hores i de 17.30 a 20.30 hores).
Artasona és una artista visual i plàstica formada en l’especialitat de ceràmica artística a l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega. Mitjançant la intuïció, la creadora lleidatana explora materials com l’argila “per arribar a trobar la seua essència, el batec ocult que fa que la peça sembli que es mogui”.
Entre les seues últimes exposicions col·lectives, Artasona va participar en les mostres Roses a la terra i al vent, al Palau de la Paeria de Lleida (2018); L’erotisme des fleurs, a la Galerie C-Komsa (2020), a Salernes, a la Provença, a prop de Canes; Terra, a l’Associació de Ceramistes de Catalunya a Barcelona (2021); EL PART, motiu de creació social i artística, al Castell de Santa Coloma de Queralt (2020); Matriu 2. Absència i presència de la dona a Cal Trepat, a Cal Trepat de Tàrrega (2022), i en el XXVII Concurs d’Escultura Pere Jou, al Miramar-Centre Cultural de Sitges (2023-2024).