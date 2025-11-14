CONCERTS
Músics Lleida celebra 25 anys amb el jazz de Ronald Baker
Al Cafè del Teatre, amb Toni Solà i els Rebeldes del Swing
Músics Lleida, el centre d’educació musical per a petits i grans de la ciutat, va celebrar ahir l’acte central de la commemoració del seu 25 aniversari amb un concert en el Cafè del Teatre, en el marc del Jazztardor, amb alguns dels músics més destacats de l’escena del jazz actual. El trompetista i cantant nord-americà establert a París Ronald Baker va actuar amb el saxofonista barceloní Toni Solà, i estava prevista la participació de Gerard Nieto al piano, Ignasi González al contrabaix i Xavi Hinojosa a la bateria.
Van interpretar un repertori inspirat en els estils més melòdics i clàssics del gènere –com el blues, el swing, el hard bop i fins i tot la bossa nova– per oferir un espectacle emocionant i enèrgic. La proposta estava pensada per a tota mena de públic i va combinar temes cantats amb instrumentals. A més, va comptar amb la col·laboració dels Rebeldes del Swing, l’associació cultural lleidatana que difon el jazz i la cultura swing.
El festival Jazztardor continua avui (20.30 h) a l’Auditori Enric Granados amb l’actuació de la pianista catalana Jordina Millà i el contrabaixista britànic Barry Guy. L’entrada costa entre 28 i 20 euros. A més, demà (12.00) es preveu una cercavila al mercat de Pardinyes i un altre concert al Cafè del Teatre (22.00).