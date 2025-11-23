TEATRE
Àngel Llàcer reivindica la màgia eterna del clàssic ‘El Petit Príncep’ a la Llotja
Direcció musical del televisiu Manu Guix
El musical El Petit Príncep, dirigit per Àngel Llàcer i amb música de Manu Guix, va arribar ahir a Lleida dins de la seua gira per Catalunya, convertint-se en un dels grans atractius culturals per a les famílies i consolidant el seu èxit també a Ponent. Després de les tres representacions d’ahir, l’espectacle torna a escenificar-se avui (12.00 i 17.00), oferint al públic una nova oportunitat de disfrutar d’aquesta proposta que combina poesia, emoció i una posada en escena visualment enlluernadora.
Llàcer va destacar que el musical està concebut per emocionar tant els que ja coneixen i estimen la història com els que la descobreixen per primera vegada, buscant recuperar la mirada neta i curiosa que reivindica l’obra original.
Per la seua part, Manu Guix va subratllar el repte creatiu que va suposar musicar el relat d’Antoine de Saint-Exupéry, component des de la sinceritat i evitant encasellar l’espectacle en un gènere concret, amb la ferma intenció d’amplificar la seua força emocional.
La presència del musical a Lleida reforça el vincle especial que manté amb el públic de Ponent, on s’ha consolidat com un referent familiar i educatiu gràcies a la seua capacitat per connectar generacions. Nens que descobreixen la història per primera vegada i adults que s’hi retroben des d’una nova sensibilitat. El Petit Príncep convida a viatjar per planetes i galàxies, reivindicant valors universals com l’amor, l’amistat, la sinceritat i la capacitat de meravellar-se davant del que és essencial, allò que, com recorda l’obra, “és invisible als ulls”. Un espectacle familiar que continua omplint teatres a tot Catalunya i que confirma que tots portem un petit príncep dins.