EXPOSICIONS
L’art de la lleidatana Marta Palau creua l’Atlàntic
Coproducció del Museu Tàpies i el MUAC-UNAM de Mèxic
L’obra de l’artista Marta Palau (Albesa, 1934-Ciutat de Mèxic, 2022) va viatjar la setmana passada de Barcelona a Ciutat de Mèxic, en el marc d’una coproducció del Museu Tàpies i el Museu Universitari Art Contemporani de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (MUAC-UNAM). Després d’estar set mesos a la pinacoteca catalana (del febrer passat a l’agost), l’exposició Mis caminos son terrestres es va inaugurar el passat dia 15 al museu nord-americà. L’exhibició, comissariada per Imma Prieto, directora del Museu Tàpies, reuneix dibuixos, material d’arxiu, pintures i instal·lacions tèxtils juntament amb obres de l’última etapa vital de Palau i aborda qüestions com la migració, la memòria i la terra. “La mostra que acull el MUAC és molt similar a la que vam exposar a Barcelona, però conté moltes més obres i materials inèdits de l’arxiu personal de l’artista, ja que el nou espai és molt més gran”, explica Prieto, que va ser present durant la inauguració a Ciutat de Mèxic. El 1941, quan Palau només tenia 6 anys, es va exiliar amb la seua família a l’altre costat de l’Atlàntic fugint del franquisme, i es van instal·lar a Tijuana. “La seua història va ser silenciada, a Catalunya era una artista desconeguda i nosaltres vam voler donar-li veu”, assegura Prieto.