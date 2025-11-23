TRADICIONS
L’Eix balla amb la cultura popular
El Grup Cultural Garrigues celebra la segona Lleonada amb cercavila del bestiari festiu català. L’entitat també entrega els Premis Nacionals de Fotografia del Món Geganter
El fred no va impedir que desenes de persones participessin ahir a la tarda en la segona Lleonada de Lleida, organitzada pel Grup Cultural Garrigues, que va omplir de tradició i música l’Eix Comercial. Les activitats van començar a les 17.30 hores a la plaça Sant Francesc, amb la concentració de colles per a la Lleonada, que va comptar amb noves figures del bestiari català com la Cucafera de Montblanc o el Senglar de l’Espluga de Francolí. També hi van ser presents el Lleó de la ciutat, els cavallets i gegants del Patronat del Corpus i del Grup Cultural Garrigues. La música tradicional va anar a càrrec de les Gralles i Puputs de Montoliu.
Una vegada la desfilada festiva va arribar a la plaça de la Catedral, van començar els balls tradicionals propis de cada colla. L’espectacle va donar pas a l’entrega dels Premis Nacionals de Fotografia del Món Geganter, que aquest any arriben a la 29 edició.
El final de festa el va posar el Rebombori 2025, en què els elements de la cultura popular van ballar a l’uníson. De cara al proper any, l’entitat espera superar la dotzena de colles participants, com van assenyalar en la presentació de la segona Lleonada, de la qual esperen que es converteixi “en un referent de les festes tradicionals i de la cultura popular de Catalunya”.
D’altra banda, avui Lleida acollirà la segona edició de la Fira d’Entitats de Cultura Popular a la plaça Blas Infante, al barri de Cappont. De les 10.00 a les 14.00 hores i sota el lema Som cultura, hi participaran més d’una vintena d’entitats amb una àmplia proposta d’activitats.
Així, el públic podrà disfrutar d’actuacions en director, demostracions i tallers participatius, entre d’altres. També hi haurà dansa, sardanes, balls tradicions i bestiari popular. Totes les activitats són gratuïtes i hi haurà un servei de barra.