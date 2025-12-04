PATRIMONI
Compren i digitalitzen un manuscrit del XVI dels Gralla, d’origen lleidatà
Consulta online a la Biblioteca de Catalunya
El departament de Cultura de la Generalitat va informar ahir que la Biblioteca de Catalunya ha adquirit el Llibre d’hores de la família Gralla –originària de Lleida–, un manuscrit de luxe, en llatí, bellament il·luminat i produït a Barcelona entre el 1501 i el 1525. El manuscrit sobre pergamí inclou escenes miniaturades de la vida de Jesucrist, obra del prestigiós artista italià Giacomo Smeraldo Dotavanti, i representa un testimoni bibliogràfic i artístic excepcional del Renaixement a Catalunya. El volum va ser encarregat a començaments del segle XVI per la poderosa família Gralla, una saga de comerciants de Lleida emparentada per matrimoni amb el llinatge Desplà de Barcelona. La propietat d’aquesta família queda de manifest a l’escut d’armes (una gralla negra sobre fons d’or i atzur), emmarcat per dos àngels, present al llibre.
Miquel Joan de Gralla, després de passar la infància i joventut a Lleida, es va casar el 1506 amb Anna Desplà i de Corbera i va iniciar la reforma de la casa dels Desplà, al carrer Portaferrisa de la capital catalana, per convertir-la en un sumptuós palau renaixentista, en el qual va reunir durant molts anys un ric patrimoni artístic. El seu avi, Nicolau Gralla, va reformar a mitjans del XV la capella familiar a la Seu Vella, avui desapareguda arran de l’explosió el 1812 del polvorí militar al Turó. Miquel va exercir diversos càrrecs públics a Barcelona, com a diputat de la Generalitat del braç militar o mestre de la sala reial. Va ser una figura de confiança del rei Ferran II i va obtenir el privilegi nobiliari de cavaller. El manuscrit, que va sortir a la venda fa un any en un antiquari de Suïssa, s’ha digitalitzat per facilitar-ne la consulta online i la preservació de l’original.