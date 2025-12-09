Muere Jorge Martínez, l’ànima d’Ilegales
La banda de rock va anunciar el 19 de setembre la cancel·lació de tots els seus concerts previstos per temps indefinit, a causa dels problemes de salut del seu líder.
El fundador i vocalista d’Ilegales ha mort aquest dimarts als 70 anys en el Hospital Universitario Central d’Astúries (HUCA) on estava ingressat des de fa uns dies per un procés oncològic.
El comunicat deia que Jorge Martínez s’havia de sotmetre a un tractament contra el càncer, el que obligava a aturar per complet l’activitat en directe.
En els últims mesos, Ilegales ja havia hagut de cancel·lar diverses actuacions per aquesta situació, entre elles el concert previst per al dia 14 de setembre a les festes de San Mateo a Oviedo. La banda recalcava que la decisió, tan difícil com inevitable, responia exclusivament a la necessitat que Martínez concentrés totes les seues energies en la recuperació.