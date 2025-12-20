FOTOGRAFIA
Lleida, amb mirada pròpia: el fotògraf Lleonard Delshams inaugura una nova exposició
És la primera de la nova seu del Col·legi de Periodistes de Lleida, i inclou una vintena d’imatges singulars d’edificis i vistes de la ciutat
Des que fa sis anys va penjar la càmera fotogràfica després de gairebé quatre dècades com a fotoperiodista de SEGRE, Lleonard Delshams (1956) no ha deixat de trepitjar els carrers de Lleida amb una altra mirada.
Després dels anys de l’obligació professional, ha volgut retratar la seua estimada ciutat, a la qual va arribar de nen procedent de la seua Bogotà natal, passejant sense presses, buscant aquelles vistes i aquells angles visuals que més li criden l’atenció.
Fotografies que de forma regular publica a Instagram (@leodelshams) i que ara podran veure’s en una exposició. Serà la primera que acull la nova seu a Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que va obrir portes a l’octubre al número 2 del carrer Comerç, i també la seua primera exposició individual després de jubilar-se el 2019.
El fotògraf va inaugurar ahir una selecció de 22 fotografies sota el títol Amb mirada pròpia, que podran visitar-se després de les festes, del 7 de gener al 31 de març, i algunes de les quals poden veure’s en aquesta pàgina.
“El més curiós és que són imatges captades amb un mòbil, i això que com a fotògraf professional sempre havia renegat d’aquest invent perquè considerava que mai podria competir amb la qualitat d’una càmera”, va revelar Delshams.
Però, esclar, el mòbil li ha permès oblidar-se de l’enorme pes de la bossa de fotografia —càmera, objectius, flaix, bateries—. “Amb el mòbil tot és molt més àgil i les càmeres que incorporen són cada vegada de més qualitat”, va assegurar el fotògraf, amant ara de jugar amb les línies, les perspectives, els colors, les ombres, el blanc i negre, amb el mòbil sempre a la butxaca.