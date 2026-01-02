Rosalía i Bad Bunny, protagonistes del directe el 2026
La catalana passarà pel Palau Sant Jordi i el porto-riqueny, per l’Estadi Olímpic
Rosalía i Bad Bunny seran dos dels artistes protagonistes del 2026 a Espanya. Amb vuit i dotze concerts respectivament, ambdós lideren els millors xous en directe, per als quals les entrades ja estan esgotades. En el cas de Rosalía, que va llançar Lux el novembre passat, portarà a terme un tour per diverses catedrals d’Espanya i passarà pel Palau Sant Jordi a l’abril i pel Movistar Arena al març.
Per la seua part, el porto-riqueny omplirà l’Estadi Olímpic Lluís Companys al maig i el Riyadh Air Metropolitano al juny després de treure DeBÍ TiRAR MáS FOToS el gener del 2025.
L’estadi de l’Atlètic de Madrid acollirà els concerts d’El Último de la Fila, Rels B i Alejandro Sanz, mentre que el Movistar Arena rebrà La Oreja de Van Gogh –amb la tornada d’Amaia com a vocalista–, Aitana, Sen Senra, la tornada del grup de rap Agorazein –amb la tornada als escenaris de C. Tangana–, Amaral o Bad Gyal –que ha esgotat les entrades en sis dels seus onze concerts a Espanya.
També serà l’any per veure en directe Hombres G, Guitarricadelafuente, Raphael, Nathy Peluso, Judeline, Delinqüentes, Carolina Durante, Amaia, Nacho Vegas, Yurena, Sanguijuelas del Guadiana, Luz Casal, Kiko Veneno, Sidonie, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Hijos de la Ruina, Fito & Fitipaldis, La Pegatina, Pablo Alborán, Malú, Viva Suecia, Andy –sense Lucas–, Antonio Orozco, Leiva, Víctor Manuel, Melendi, Delaossa, Mvrk, Celtas Cortos, Rusowsky, Julieta o Maldita Nerea. Els artistes internacionals més destacats que visitaran Espanya són The Weeknd, Louis Tomlinson, Eros Ramazzoti, Eric Clapton o Linkin Park.