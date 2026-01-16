Fórmula V ajorna el seu concert a Lleida per un problema de salut del seu líder
Estava previst per a aquest dissabte a la Llotja i els promotors asseguren que estan treballant per oferir una nova data
El concert de Fórmula V a Lleida, programat per a aquest dissabte al Teatre de la Llotja, ha estat ajornat a causa d’un problema de salut del seu líder i cantant, Paco Pastor. Pràcticament totes les entrades estaven venudes i l’organització ha comunicat que es treballa en una nova data i que l’import de les entrades serà tornat.
Segons el comunicat oficial emès pels promotors de l’esdeveniment, lamenten informar que, a causa d’un problema de salut sobrevingut i seguint les recomanacions mèdiques, Paco Pastor, el cantant i líder de Fórmula V, no podrà actuar en la data prevista. Per aquesta raó, el concert queda ajornat de forma indefinida fins nou avís. La banda, és coneguda per èxits com 'Eva María o 'Vacanciones de verano'.
Els organitzadors han assegurat que estan treballant activament per poder oferir una nova data per al concert de Fórmula V a Lleida. Així mateix, han confirmat que l’import de les entrades serà tornat íntegrament a tots els compradors. Els afectats podran gestionar la devolució en els mateixos punts i canals on van ser adquirides.