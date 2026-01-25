LITERATURA
Novel·la sobre el jove Hitler de Francesc Puigpelat
L’escriptor de Balaguer guanya el premi Agustí Vehí amb ‘El pintor d’aquarel·les’. Rep el guardó al festival Tiana Negra
El festival Tiana Negra de novel·la criminal i policíaca va arrancar la 14a edició divendres passat amb protagonisme lleidatà. L’escriptor de Balaguer Francesc Puigpelat (1959) es va proclamar guanyador del Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana, dotat amb 3.000 euros, per una novel·la negra de caràcter històric, El pintor d’aquarel·les. L’escriptor i periodista va explicar que en aquesta obra viatja fins a l’època just abans de la Gran Guerra del 1914 al 1918, als anys de joventut d’Adolf Hitler (1889-1945), per revelar que “va intentar ser un prestigiós pintor abans de convertir-se en el dictador més criminal de la història”. Puigpelat recrea així a la seua nova novel·la com va ser aquell aprenent d’artista plàstic d’origen austríac abans de torçar el seu camí cap a la política i la ideologia nazi.
Curiosament, aquest personatge capital del segle XX no és la primera vegada que apareix a l’obra de Puigpelat. El juliol del 2020 ja va guanyar el XXIX Premi Ferran Canyameres de novel·la, organitzat per Òmnium Terrassa, amb una obra detectivesca titulada El dia que Josep Pla va bufetejar Adolf Hitler.
Com Puigpelat ha reconegut en diverses ocasions, des de fa més d’una dècada s’ha convertit en un “professional” dels premis literaris. De fet, en l’acte inaugural del Tiana Negra es va destacar que l’autor de Balaguer –amb mig centenar de títols publicats– ja va guanyar aquest mateix premi de novel·la negra el 2018 amb l’obra Magret i els anarquistes. Sense anar més lluny, Puigpelat també va aconseguir el novembre passat durant la Nit Literària Andorrana el Premi Manel Cerqueda de novel·la curta per El parany de Tuxides.
El teatre municipal de Tiana, Sala Albèniz, va acollir l’acte inaugural amb l’alcalde d’aquesta ciutat del Maresme, Isaac Salvatierra; el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escofet; i la directora del festival, Anna Maria Villalonga. Aquesta tenia previst conduir durant la jornada d’ahir dissabte una xarrada amb la lleidatana Montse Sanjuan, arran de l’èxit del seu personatge Anna Grimm.