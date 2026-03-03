El MNAC licita el trasllat de les pintures profanes de Sixena fins ara exposades en una col·lecció permanent del museu
Fixa que l’execució dels serveis ha de finalitzar abans de desembre de 2026
El Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha tret a concurs la licitació del contracte per a la desinstal·lació, embalatge, transport i desembalatge de les pintures profanes del Monestir de Santa María de Sixena (Osca).
El pressupost base de licitació amb IVA és de 81.527,14 euros i el termini per presentar ofertes per a les empreses interessades finalitzarà, segons han informat, el 19 de març.
L’execució dels serveis del contracte hauran de començar després de la firma del contracte prevista per al 15 de maig i finalitzar abans de desembre de 2026, sense que es prevegin pròrrogues.
L’objecte del contracte és realitzar les feines necessàries per a la desinstal·lació de la seua ubicació actual de les pintures profanes, exposades a la sala 17 de la col·lecció permanent del MNAC, així com la provisió d’embalatges adequats a la seua tipologia, el transport fins al monestir, a Villanueva de Sijena.
També és objecte del contracte el desembalatge de les pintures i totes les actuacions derivades d’aquests transports, i, atenent que es tracta de pintura al fresc, arrancades i traspassades a tela, els embalatges i els transports s’han de realitzar en condicions que garanteixin la seua conservació.
Les pintures profanes són un conjunt de pintura mural -fresc traslladat a tela- format per vuit plafons que, a manera de fris continu, decorava la part superior dels murs d’una sala rectangular situada entre l’església i el claustre i estan en dipòsit de la comunitat de religioses santjoanistes.