MÚSICA
Santiago Auserón, a Lleida amb un nou projecte
Estrella al festival Músiques Disperses
Després de la bona dosi inaugural del festival Músiques Disperses MUD, amb reivindicació a ritme de rap, que van oferir la nit de dijous els britànics Asian Dub Foundation al Cafè del Teatre, l’Auditori Enric Granados de Lleida va viure ahir un ple de luxe per disfrutar de l’actuació de tota una figura històrica estatal com Santiago Auserón. El cantant i exlíder de la popular banda Radio Futura, va presentar en la segona jornada del MUD el seu nou projecte musical, La Academia Nocturna, en el qual reelabora en directe algunes de les millors cançons de la seua trajectòria (també com Juan Perro) i n’estrena d’altres, acompanyat per un grup de músics d’altura que saben crear atmosferes de gran riquesa sonora i connectar amb el públic. El rhythm & blues, el jazz, el rock i el soul es van fondre en La Academia Nocturna amb els sons caribenys i amb la tradició lírica espanyola més brillant. Ahir a la nit també estava previst al Cafè del Teatre el músic i DJ alemany Shantel. El festival seguirà avui al Cafè del Teatre amb sessió vermut amb Pau Castellví (12.00) i Ponent Roots (13.00) i, de nit, Terrae i L’Arannà (22.00).