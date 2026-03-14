Tresors funeraris a Tàrrega
El Museu inaugura l’exposició ‘Viure la mort’. Mostra 70 peces sobre la mort des de quatre vessants: comunitari, íntim, traumàtic i transformador
El Museu Tàrrega Urgell va inaugurar ahir l’exposició Viure la mort de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran (XMTLA), que ofereix un recorregut per mirades complementàries per comprendre com les societats han pensat, viscut i interpretat la mort al llarg del temps. Ho fa amb una setantena de peces, entre objectes etnogràfics, obres d’art, fòssils, fotos i objectes arqueològics, que exploren les tensions que la mort genera, en la identitat, en el teixit cultural i en la memòria col·lectiva.
La mostra explora la mort des de quatre àmbits: el comunitari (rituals funeraris, com plats de dol o la làpida romana de Lèsbia del Museu de Guissona); l’íntim (aixovars funeraris, com el de la tomba de l’adober de Palous del Museu de la Noguera, mantellines de dol i fotos postmortem); el traumàtic (vinculat a guerres o epidèmies, com les fotos d’Agustí Centelles del bombardeig de Lleida cedides pel Museu Morera i materials bèl·lics de diferents guerres); i el transformador (peces religioses com un Sant Miquel barroc del Museu de Lleida, un crani trepanat del Museu de Solsona o fòssils d’hadrosaure del Museu de la Conca Dellà). D’especial interès local, el Museu Tàrrega Urgell aporta plats del viàtic parroquial (segles XVI-XVII, trobats el 2018 al costat de Santa Maria de l’Alba), dos collars d’aixovars infantils del cementiri jueu medieval (excavacions del 2007) i una estela funerària discoidal de l’església romànica de la Figuerosa (només en aquesta primera itinerància). També inclou fotos del bombardeig aeri italià del 30 de novembre del 1938 i l’enterrament del brigadista William Digges.
Aquesta exposició es pot visitar a Tàrrega fins al 28 de juny i després itinerarà pels museus de l’XMTLA (que compleix 10 anys) fins al 2029.