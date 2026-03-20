GUARDÓ
Biel Mesquida, homenatge a mig segle de lletres
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2026
L’escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida (Castelló, 1947) va ser guardonat ahir amb el 58è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que atorga Òmnium Cultural. Mesquida, amb més de 50 anys de trajectòria, ha treballat tots els gèneres literaris –poesia, novel·la, teatre, articles i crítica– sempre en llengua catalana. La seua primera novel·la, L’adolescent de sal (1975), va obrir les lletres catalanes a corrents internacionals i continua sent considerada revolucionària. Durant la roda de premsa en la qual es va comunicar el nom del premiat, el jurat va destacar que Mesquida és “un autor lliure, actiu i defensor dels valors que ens fan humans i apassionats en temps foscos”. El premi, dotat amb 20.000 euros, s’entregarà el 8 de juny vinent al Palau de la Música, en un acte que retrà homenatge a la seua obra. La setmana que ve, Mesquida publicarà el seu nou poemari, Trast (LaBreu).