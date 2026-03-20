Mor l’actor Chuck Norris als 86 anys
Havia ingressat en un hospital a Hawaii després de patir una emergència mèdica
L’actor nord-americà i excampió mundial de karate Chuck Norris va morir als 86 anys, segons va informar la seua família en un comunicat publicat a Instagram aquest divendres. "Amb gran tristesa, la nostra família comunica la sobtada mort del nostre estimat Chuck Norris, ocorreguda aquest dijous al matí. Encara que preferim mantenir la privacitat de les circumstàncies, volem que sàpiguen que va estar envoltat de la seua família i que va partir en pau", va escriure la família en una publicació a la xarxa social acompanyada d’una foto en blanc i negre de l’actor.
Segons van informar diversos mitjans aquest dijous, Norris havia estat ingressat en un hospital a Hawaii després de patir una emergència mèdica. "Per al món, va ser un artista marcial, un actor i un símbol de força. Per a nosaltres, va ser un espòs devot, un pare i avi afectuós, un germà increïble i el cor de la nostra família", va afegir el seu entorn en el missatge.
Norris es va convertir en un dels rostres més coneguts del cine d’acció dels anys 70 i 80 després de saltar a la gran pantalla amb 'El furor del dragón' (1972), coneguda pel seu famós combat contra Bruce Lee. Més tard va protagonitzar 'El poder de la fuerza' (1977) i va participar en la sèrie de televisió 'Walker, Ranger de Texas’ (1993-2001), que va ampliar la seua popularitat.