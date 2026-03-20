MÚSICA
Un gran mural a la plaça Ricard Viñes de Lleida visibilitzarà el pianista
La intervenció artística está prevista per al mes de maig
Un gran mural d’art urbà a la façana del número 1 de la plaça Ricard Viñes de Lleida retrà homenatge al pianista lleidatà que dona nom a aquest cèntric enclavament de la ciutat. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar aquest dijous aquesta intervenció artística –que es preveu fer al maig–, perquè “l’espai públic és un lloc idoni per homenatjar els nostres personatges il·lustres”. Larrosa va afegir que aquest mural “serà un punt de trobada amb la nostra història i una manera d’atansar-la a les noves generacions”.
També va valorar de forma “molt positiva” les més de 180 activitats que s’han organitzat en el 150 aniversari del naixement de Ricard Viñes, una efemèride que s’allargarà aquest 2026 amb actes com una exposició a l’Auditori al novembre amb objectes personals del músic. El comissari de l’Any Viñes, Màrius Bernadó, va assegurar que l’impacte econòmic de la commemoració ha estat d’1,4 milions d’euros, amb més de 800 continguts publicats en mitjans estatals i internacionals i una audiència de 450 milions de persones.