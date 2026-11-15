MÚSICA
El ‘Rèquiem’ de Mozart omple l’Auditori de Lleida
L’Auditori Enric Granados de Lleida es va omplir ahir per gaudir d’una de les obres capitals del repertori simfonicocoral, el Rèquiem de Mozart, de la mà de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per a l’ocasió de forma especial per una de les batutes espanyoles actuals més internacionals, la del madrileny Guillermo García Calvo. La interpretació va comptar amb les veus del Cor Madrigal, a més del quartet de solistes format per Irene Mas (soprano), Tànit Bono (mezzosoprano), Roger Padullés (tenor) i Josep-Ramon Olivé (baríton). La vetllada va arrancar amb la Serenata per a cordes op. 22 de Dvorák, que va aportar un clima de serenor i delicadesa abans de la intensitat emocional i espiritual de l’obra de Mozart. La Franz Schubert Filharmonia té previst oferir aquest mateix programa avui al Palau de la Música, a Barcelona.