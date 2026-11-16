L’Animac reivindica la pintura com a expressió de la llibertat creativa
El cartell de la 31a edició de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, que se celebrarà del 25 al 28 de febrer a Lleida, és obra de l'artista Gina Thorsensten
El festival ha rebut 836 inscripcions procedents de 69 països
La 31a edició de l’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, organitzada per l’Ajuntament de Lleida, ha presentat la temàtica i el cartell que definiran l’edició 2027, que tindrà lloc del 25 al 28 de febrer. Sota el lema "Pintura", la Mostra posa el focus en la relació entre les arts pictòriques i el cinema d’animació, reivindicant el valor del procés creatiu i la llibertat d’experimentació artística.
Segons la directora de l’Animac, Carolina López, “durant segles, la pintura ha estat una manera de mirar, imaginar i explicar el món. L’animació ha recollit aquest art mil·lenari, l’ha posat en moviment i l’ha convertit en una forma d’expressió cinematogràfica plenament contemporània”. La pintura ha estat present en l’animació des dels seus inicis i continua evolucionant a través de llenguatges molt diversos, des de l’oli sobre vidre, l’aquarel·la o el guaix fins a les tècniques digitals. Un univers creatiu que abraça tant la narració figurativa com l’experimentació abstracta.
En aquest sentit, Carolina López destaca que “en un món obsessionat a produir imatges cada vegada més de pressa, posar la mà de l’artista en primer pla s’ha convertit en un acte de resistència. La pintura animada ens convida a aturar- nos en el gest, en el traç i en la matèria, i a recordar que darrere de cada imatge hi ha una mirada”.
Cartell de Gina Thorsensten
El cartell de l’Animac 2027 porta la firma de Gina Thorsensten, reconeguda directora d’art i autora del món visual de llargmetratges d’animació com Marona i The Island. La seua proposta trasllada l’esperit de la temàtica d’enguany a una composició plena de color, textures i materials, en què el procés de creació es converteix en el protagonista.
Tal com explica l’artista, treballar al voltant de la pintura l’ha portat a allunyar-se de la seua manera habitual de crear cartells, basada en múltiples capes digitals i modificacions successives. “Aquesta vegada volia que la pintura, la tècnica i els materials fossin els protagonistes. Per això vaig decidir treballar-ho tot davant de la càmera: muntar, pintar, compondre i acabar el cartell fent-ne la fotografia”, assenyala. Per donar una interpretació personal al lema i transmetre allò que considera l’essència de l’Animac, Thorsensten ha creat un personatge que participa activament en l’elaboració del cartell. Es tracta d’una figura que pinta el seu propi univers mentre contribueix a construir la imatge de la Mostra. “El personatge pinta el seu propi món i, al mateix temps, va creant el cartell. El veiem just enmig de l’acte de creació. He volgut transmetre l’alegria d’expressar-se i el valor del mateix procés creatiu”, explica l’autora.
El personatge del cartell també cobrarà vida en la careta animada de l’Animac 2027, que està elaborant la mateixa artista, establint així una continuïtat entre la imatge gràfica de la Mostra i el llenguatge de l’animació.
Dades i participació
L’Animac 2027 ha rebut 836 inscripcions procedents de 69 països per convocatòria oberta, una xifra que representa un increment del 10% respecte a l'edició anterior. Del total de treballs presentats, 329 són curtmetratges d'escola, que representen el 39% de les inscripcions, una dada que posa de manifest el pes de les noves generacions de creadors i creadores en la Mostra.
Pel que fa als països amb més produccions i coproduccions inscrites, França encapçala el rànquing amb 119 treballs (14,23%), seguida d'Espanya, amb 109 (13,04%), i Corea del Sud, amb 62 (7,42%). Completen els cinc primers llocs els Estats Units (49) i Alemanya (42). També destaca la participació del Regne Unit (40), Taiwan (38), Bèlgica (33), Suïssa (27) i el Canadà (22).