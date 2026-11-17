LLENGUA
El Palau d’Anglesola ret homenatge a Vallverdú
En el Correllengua, amb concert de Ginestà
El Palau d’Anglesola va viure dissabte una nova edició del Correllengua, una jornada que va combinar literatura, cultura popular, música i reivindicació de la llengua catalana, i que va culminar al pavelló poliesportiu amb un concert que va reunir prop de mig miler de persones.
La celebració va començar a la plaça 1 d’Octubre amb la proposta A peu... per les lletres del Palau d’Anglesola, una ruta literària que va convidar els participants a recórrer els carrers de la localitat dedicats a escriptors i a descobrir-ne la vida, obra i llegat.
Un dels moments més emotius va ser el descobriment d’un mural dedicat a Josep Vallverdú, homenatge pòstum a l’escriptor mort el mes de juliol passat i a la seua contribució a la literatura catalana.
A la nit, el protagonisme es va traslladar al pavelló poliesportiu, que va acollir la gran festa musical del Correllengua. Ginestà i Lluís Sánchez van oferir una vetllada de música en directe que va connectar amb el públic des del principi. Un dels moments centrals de la nit va arribar amb la lectura del Manifest Nacional del Correllengua, a càrrec de l’hereu i la pubilla del Palau d’Anglesola. El text, escrit aquest any pel periodista Antoni Bassas, ret homenatge a la figura de Josep Maria Espinàs, escriptor, periodista i referent imprescindible de la cultura catalana.
D’altra banda, sota el lema La rePera del Formatge, la festa del Correllengua també va voler mantenir ben viu l’esperit festiu de la Mostra de Formatges Artesans de Ponent, celebrada la setmana anterior en aquesta localitat del Pla d’Urgell. Així, el públic del concert va poder degustar cervesa artesana amb gust de pera, gentilesa de la DOP Pera de Lleida, una proposta que va sorprendre per la seua originalitat.