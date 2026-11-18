LITERATURA
“L’algoritme condiciona la nostra música”
Els guanyadors dels Premis Literaris 2025 van presentar ahir les seues obres, publicades per Pagès Editors. El vencedor del Vallverdú es pregunta on queda la qüestió humana davant la tecnologia
“Tenir el llibre entre mans i tornar a Lleida per presentar-lo em produeix una satisfacció enorme”, va assegurar ahir l’escriptor mallorquí Rafel Jaume Venys, guanyador del 40è Premi d’Assaig Josep Vallverdú, durant la presentació de les obres guanyadores dels Premis Literaris de Lleida el 2025. L’acte, celebrat a l’Escorxador, va servir per donar a conèixer els dos llibres publicats per Pagès Editors, que cada any edita les obres premiades en l’edició anterior. Aquesta presentació es realitza coincidint amb la setmana de celebració dels nous guardons, que aquest any arriben a la 43a edició en l’apartat d’assaig i a la 31a en el de poesia. Jaume Venys va presentar L’algorisme d’Orfeu, un assaig que relaciona el mite grec d’Orfeu amb la intel·ligència artificial i analitza com els algoritmes poden influir en la nostra manera d’escoltar música i experimentar emocions. L’autor, un dels guanyadors més joves de la història del Premi Josep Vallverdú (va nàixer el 1998), va explicar que l’obra parteix de la figura mitològica d’Orfeu, capaç d’emocionar i captivar mitjançant la música, per traslladar aquesta capacitat al context actual de les plataformes digitals i els sistemes algorítmics. En aquest sentit, el llibre reflexiona sobre el paper de la música en la vida de les persones i sobre com la tecnologia pot condicionar els nostres gustos i decisions. “Què passa quan tenim una música que està feta per sistemes algorítmics que ens poden causar els mateixos efectes?”, va plantejar l’escriptor, que també va qüestionar “on queda la qüestió humana” davant d’aquests avenços. Venys va subratllar que sent un gran orgull per completar el procés de creació i poder compartir finalment el resultat.
Per la seua part, Joan Carles González Pujalte, guanyador del 30è Premi de Poesia Màrius Torres, va presentar Tríptic de George Dyer, un poemari inspirat en la figura del pintor Francis Bacon i la seua relació amb George Dyer, el seu model i amant. L’escriptor va explicar que, a diferència de la seua anterior obra, centrada en la història personal i dramàtica d’ambdós, en aquesta ocasió havia volgut aprofundir en la manera de treballar de l’artista britànic i traslladar la seua particular tècnica pictòrica al llenguatge poètic. “He intentat utilitzar la seua tècnica pictòrica per fer poesia”, va assenyalar González Pujalte, que va descriure el llibre com un exercici d’experimentació amb les paraules, les imatges i les emocions. L’autor va destacar que la pintura és una de les seues grans fonts d’inspiració i que aquest poemari suposa la culminació d’un procés creatiu desenvolupat durant un llarg període. “És una satisfacció reconèixer la teua pròpia veu en un procés així”, va afegir.
La presentació d’ambdós llibres s’emmarca en la programació dels Premis Literaris de Lleida 2026, impulsats per l’ajuntament de Lleida i la Diputació a través de l’IEI. L’agenda continuarà avui dimecres amb la conferència La ciència de l’ànima. Espiritisme, metapsíquica i poesia a la nissaga Torres a l’Escorxador, a càrrec de l’escriptor i investigador lleidatà Felip Gallart. La xarrada abordarà la relació de la família Torres amb l’espiritisme i la metapsíquica, així com la influència d’aquests corrents en l’entorn del poeta Màrius Torres. El programa culminarà divendres amb l’entrega dels Premis Literaris 2026, a les 19.00 hores a la Seu Vella. Durant l’acte es donaran a conèixer els nous guanyadors de la 43a edició del Premi d’Assaig Josep Vallverdú i la 31a del Premi de Poesia Màrius Torres.