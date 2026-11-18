ESPECTACLE
Arriba a l’Escorxador ‘Cossos en Revolta’, un cabaret de circ transfeminista
La funció tindrà lloc demà a les 20.00 hores
El Teatre de l’Escorxador acull demà dijous, a les 20.00 hores, l’espectacle Cossos en Revolta, un cabaret de circ transfeminista que barreja circ, música, teatre, moviment, paraula i humor per reivindicar la diversitat i qüestionar els rols i estereotips de gènere. La peça naix d’un procés de creació col·lectiva impulsat i coordinat artísticament per Anna Rubió, natural de Cervià de les Garrigues, des de l’associació menorquina Acirkaos.
A part, forma part del projecte Circ Lliure de Violències Masclistes i LGTBIQ+Fòbiques. “No es tracta tant d’entendre el transfeminisme com de sortir dels imaginaris que ens han construït”, explica Rubió, que defineix l’espectacle com “una aposta artística i política per explorar altres maneres de viure i representar”.
Mitjançant disciplines com el circ aeri, les acrobàcies, el ball o el monòleg, els artistes posen sobre l’escenari situacions i experiències que conviden a revisar les normes socials i les formes d’exclusió. La proposta està dirigida a públic jove i adult, a partir de 14 anys, i Lleida serà la primera parada de la gira fora de les illes Balears.
El projecte va nàixer el novembre del 2024 a Menorca, a partir d’un laboratori de creació col·lectiva que va culminar amb un primer cabaret transfeminista i d’identitats dissidents a Es Mercadal.
El 2026, després d’una residència escènica al Teatre des Born de Ciutadella, es va estrenar amb el format actual. Rubió recorda que Acirkaos treballa les qüestions de gènere des de fa anys i defensa que el circ també ha de revisar les seues pròpies dinàmiques. “El circ no és una cosa a part de la societat: reprodueix les mateixes violències i estereotips”, assenyala.