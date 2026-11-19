PREMIS
BonÀrea i la UdL premien la investigació en diversitat rural
Amb els guardons Jaume Alsina i Calvet
La Càtedra bonÀrea-UdL va entregar ahir els primers Premis Jaume Alsina Calvet, uns guardons creats per fomentar la investigació en matèria de diversitat i cohesió social al món rural.
En la categoria de millor Treball d’Investigació, dotat amb 1.000 euros, el premi va recaure en Júlia Planes Talero, alumna de l’Institut La Segarra de Cervera, per l’estudi Les quatre potes que curen. Beneficis emocionals de la Teràpia Assistida amb gossos amb persones amb diversitat funcional. Per la seua part, Beth Cerqueda Torrent va obtenir el reconeixement al millor Treball de Final de Grau (TFG), de 1.500 euros, per El valor educatiu de les aules multinivell d’escoles rurals a Educació Infantil, elaborat al grau d’Educació Infantil de la Universitat de Lleida.
El president i CEO de BonÀrea, Ramon Alsina, va remarcar que “el futur del territori es construeix donant oportunitats a les noves generacions”. Per la seua part, el vicerector de Docència de la UdL, Manel Ibáñez, va insistir en “la importància de la investigació” per contribuir al desenvolupament social.