BALL
El desè festival de dansa urbana The Best On, el 20 de febrer
El festival de dansa urbana de Lleida The Best On celebrarà el 20 de febrer la desena edició amb una gala a la Llotja, per a la qual ja s’ha obert la venda d’entrades (25€, www.thebeston.es). Impulsat per Dancescape, el festival i certamen coreogràfic internacional afronta aquesta edició amb un programa ampliat que s’estendrà des del desembre i fins al març i que reforçarà el vincle entre la creació professional, la formació i la participació ciutadana.