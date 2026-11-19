POESIA
Premi a Mallorca per al poeta de Belianes Àngel Fabregat
L’escriptor Àngel Fabregat Morera (Belianes, Urgell, 1965) va guanyar la setmana passada a Mallorca el XVI Premi Pollença de poesia, dotat amb 3.500 euros, amb el poemari Fils d’aranya. Fabregat, que no va poder anar a recollir el guardó, va explicar que l’obra està escrita en cent tankes, l’estrofa japonesa de cinc versos. El poemari comença amb el dol dins d’una casa, passa per la guerra i la memòria familiar i acaba amb poemes sobre la reconstrucció.