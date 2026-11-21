MÚSICA
Sant Llorenç s’omple de música amb l’Orgues de Ponent
L’església de Sant Llorenç va acollir ahir un recital de l’organista Ángel Montero, dins del Festival Orgues de Ponent i del Pirineu. El músic va interpretar un repertori amb obres de Bach, Buxtehude, Pachelbel, Granados i Ramon Carnicer, entre altres compositors. El certamen, que aquest any se celebra sota el lema Patrimoni Sonor, continuarà durant el cap de setmana amb uns altres dos concerts gratuïts a la Pobla de Cérvoles i Tàrrega.
La cita d’avui serà a les 18.00 a l’església de la Mare de Déu de la Jonquera de la Pobla de Cérvoles. L’organista Miquel González actuarà al costat d’un quartet de corda format pels violinistes Vassil Lambrinov i Joan Sancho, el violista Jordi Roure i la violoncel·lista Mariona Tuset. El programa inclou els quintets número 3 i 4 d’Antoni Soler i el quartet número 2 de Josep Teixidor. Demà diumenge, també a les 18.00, la música arribarà a l’església de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega. El Cor de Cambra Femení Scherzo, sota la direcció d’Esteve Nabona i amb Josep Mateu a l’orgue, interpretarà peces de Pau Casals, Albert Guinovart i Robert Goberna, a més del conegut Glòria de Vivaldi. El festival programa divuit recitals en quinze municipis fins a finals de desembre.