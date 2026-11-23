L’OCCI s’afegeix al Festival JazzTardor
L’Orquestra de Cambra de Catalunya Interior (OCCI) i Algans Jazz Trio van actuar ahir a l’Auditori dins del 33 JazzTardor, amb un concert que va fusionar música de cambra i jazz a través de l’African Suite, d’Abdullah Ibrahim, en una versió per a trio i orquestra de corda. El festival continuarà amb diverses propostes programades per als propers dies: José Luis Gutiérrez presentarà La vida es una canción el 24 de novembre a La Sabateria; el dijous 26, el Cafè del Teatre acollirà una sessió en homenatge a Miles Davis, i el pròxim divendres 27 serà el torn de Kind of Metal, també al Cafè del Teatre.