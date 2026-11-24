RECONEIXEMENTS
‘L’amor venia amb taxi’, gran triomfadora dels Premis Butaca
L’obra de La Cubana s’emporta 8 guardons i ‘El barquer’, de Teatre Lliure, sis
L’obra L’amor venia amb taxi de la companyia La Cubana va ser la gran triomfadora de la XXXII edició dels Premis Butaca de teatre de Catalunya que es van celebrar a Premià de Mar. L’homenatge al teatre d’aficionats en format musical va rebre vuit premis, entre els quals destaquen els apartats musicals i tècnics amb el Butaca al millor musical, al millor actor de musical o a la millor escenografia. L’altra gran protagonista de la nit va ser l’obra El barquer del Teatre Lliure, amb sis guardons. L’obra ambientada en la convulsa Irlanda del Nord es va emportar el Butaca al millor muntatge teatral, a la millor direcció per a Julio Manrique, al millor actor per a Roger Casamajor i a la millor actriu de repartiment per a Imma Colomer. La mort i la primavera, de La Veronal, va aconseguir tres premis, tots vinculats a la dansa.
Durant la vetllada es va reconèixer el treball d’Àngels Gonyalons a La corona d’espines amb el Butaca a millor actriu i Mariona Castillo va rebre el Butaca a la millor actriu de musical per la seua interpretació a Germans de sang. El premi al millor espectacle de petit format va reconèixer Permagel, de Dagoll Dagom i Barc Coop, mentre que Ona, de la Compañía La Súbita, es va alçar amb el guardó a millor espectacle per a públic familiar.
L’autora Marta Buchaca es va emportar el Butaca Fundació SGAE al millor text per Una bufetada a temps. No va desaprofitar el seu discurs per llançar un missatge amb la mirada posada a diumenge vinent: “Necessitem un govern d’esquerres que cuidi la gent”, va dir, demanant a tot aquell qui tingui dubtes que es decanti per aquesta opció. El Butaca a millor interpretació femenina de dansa va ser per a Nora Baylach, per Faula, de Mercat de les Flors i Temporada Alta.
Un dels moments més emotius de la gala va ser l’entrega del Premi d’Honor Anna Lizaran a l’actriu i pedagoga Marissa Josa (Terrassa, 1948), en reconeixement a tota una vida dedicada a la cultura i al teatre, tant des dels escenaris com des de la docència i la formació d’intèrprets. Va acabar el discurs d’acceptació amb la frase final del personatge de Sònia a L’oncle Vània: “Reposarem, sentirem els àngels, veurem el cel cobert de diamants, que totes les desgràcies terrenals, que tots els nostres sofriments, s’esfondraran en la misericòrdia que omplirà el jo, ho crec”.