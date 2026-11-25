PUBLICACIÓ
Dones artistes de Ponent, en un calendari de la Belle Époque a l’actualitat
Proposta de Pagès Editors per a l’any 2027
Pagès Editors va presentar ahir al Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida el seu ja tradicional calendari de paret Ars Fugit, que cada any dona a conèixer a través de les seues làmines mensuals l’obra d’artistes de Lleida. En aquesta ocasió, el calendari per a l’any 2027, titulat Elles, està dedicat a deu dones artistes lleidatanes amb obra dins de la col·lecció del Morera. La publicació, elaborada en col·laboració amb aquest equipament cultural, proposa un recorregut per més d’un segle d’història de les arts plàstiques, des de la Belle Époque fins a la contemporaneïtat, a través de deu creadores lleidatanes que, des de disciplines i contextos molt diversos, han contribuït a enriquir el patrimoni cultural i artístic del país.
La directora de l’editorial, Eulàlia Pagès, va presentar el calendari acompanyada per la coordinadora d’aquesta iniciativa, Eva Lega; juntament amb una de les artistes, la fotògrafa Esther Remacha, i dos familiars de dos de les creadores: Eva Miralles, filla de Rosa Siré, i Òscar Navasa, nebot d’Antònia Aguiló. El calendari arranca en temps de la Belle Époque, amb Antònia Ferreras i Pepita Sagañoles desafiant els cànons socials i artístics amb important ressò, malgrat la seua invisibilització posterior. Segueix amb Palmira Puig i Marta Palau, que van crear la seua obra durant l’exili de la Guerra Civil amb èxit internacional, mentre que Trini Tinturé ho va fer també des de l’exili interior. A Lleida, Antònia Aguiló i Rosa Siré van trencar el monopoli masculí de l’art abstracte. I les mirades artístiques actuals afronten el món a través de la denúncia ecològica d’Aleydis Rispa, la lluita camperola d’Esther Remacha i el treball íntim de Laura Cirera.