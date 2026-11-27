REVISTA
‘Arts’ convida a redescobrir en el seu nou número el patrimoni natural de Ponent
El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida va acollir dimecres la presentació del número 62 de la revista cultural Arts, que edita el Cercle de Belles Arts de Lleida, dedicat a redescobrir el patrimoni natural de Ponent combinant reflexions sobre el paisatge, la cultura, la memòria, la diversitat i la creació artística. El nou número d’Arts s’obre amb un editorial dedicat a la memòria de Josep Vallverdú, que va morir el mes de juliol passat als 103 anys. El text en reivindica el llegat literari, intel·lectual i cultural, i el paper d’una generació de referents que van contribuir decisivament a la dinamització cultural de Ponent. El tema central del número, titulat La plana de Lleida, patrimoni natural i coordinat per Jordi Clariana, reivindica la biodiversitat, el paisatge i la memòria rural, amb articles que reflexionen sobre els reptes de compatibilitzar l’activitat humana amb la conservació del territori. La revista també inclou una entrevista als il·lustradors Sonia Alins i Juanjo Barco i un reportatge sobre el segell discogràfic Quadrant Records, entre d’altres.