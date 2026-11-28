TRADICIONS
Cervera revela el cartell per al 550 aniversari de ‘La Passió’
La Passió de Cervera va presentar ahir el cartell i la imatge gràfica del seu 550 aniversari, que celebrarà durant tot l’any 2027. La programació comptarà amb un acte inaugural, una exposició de cartells, un llibre commemoratiu i altres accions que es revelaran en les properes setmanes. Aquestes activitats es faran paral·lelament a la temporada d’actuacions, amb representacions el 6, 13, 20 i 26 de març i el 3 i 17 d’abril.
El cartell per a la temporada 2027 de La Passió és obra del dissenyador de Cervera Roger Farré, autor també dels últims cartells de l’Aquelarre. El disseny presenta el Turó de les Forques amb els seus encreuaments i, al fons, Santa Maria i el Gran Teatre de la Passió.
Per la seua part, Anna Domenjó ha estat l’encarregada de crear la imatge gràfica del 550 aniversari. L’artista s’ha basat en les formes redones dels números, combinades amb Jesucrist carregant la creu.
Les entrades per a La Passió de Cervera ja són a la venda a la seua pàgina web.