Yolanda Díaz emprendrà la reducció de jornada i farà “dissuasiu” l'acomiadament

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, es va comprometre ahir a portar la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores en el si del diàleg social, amb sindicats i patronal, però ho durà a terme encara que la part empresarial no hi estigui d’acord. També escometrà una reforma de l’acomiadament perquè s’adeqüi amb la Carta Social Europea i aconseguir que sigui “dissuasiu”.

Són les principals conclusions que va deixar la vicepresidenta en la seua compareixença en la Comissió de Treball del Congrés per presentar les principals línies d’actuació de Treball per a aquesta XV Legislatura. En concret, Díaz va assegurar que la reducció de la jornada, que beneficiaria 12 milions d’assalariats al sector privat, serà el principal repte del seu departament, de manera que centrarà bona part dels esforços de la cartera en el marc del diàleg social. A més d’aquesta meta, Yolanda Díaz també es va comprometre a reformar l’acomiadament perquè s’adeqüi a la Carta Social Europea, que aquest sigui “dissuasiu” per a l’empresa i que no es pot “acomiadar sense causa” l’empleat. En aquest marc, també s’inclou la reforma del cessament de l’acomiadament automàtic davant de l’oficialització de determinades invalideses. Entre altres anuncis, la ministra va avançar que es convocarà la taula de diàleg social per avaluar la sinistralitat laboral i buscar solucions conjuntes que permetin erradicar aquest problema.