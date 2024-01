La quota hipotecària per m², un 39% més barata que el lloguer a Lleida

La quota hipotecària per metre quadrat a Lleida és un 39% més barata que la del lloguer, segons un estudi elaborat per l’empresa de taxació UVE Valoraciones que ha analitzat dades de 63 municipis de més de 100.000 habitants. En concret, xifra en 5,09 euros per metres quadrat la quota mitjana d’hipoteca a Lleida i en 8,30 la renda i només els imports de Tarragona presenten una relació en la qual la hipoteca (5,73 euros per metre quadrat) és encara més assequible en relació amb el lloguer (10), amb un 43%. Santa Coloma de Gramenet està empatada amb Lleida, amb unes quotes hipotecàries un 39% més econòmiques que les del lloguer, encara que les xifres absolutes són més elevades que les de Lleida (8,63 i 14,10, respectivament). A la resta de capitals catalanes la diferència entre el cost d’unes i d’altres no és tan alta. Així, a Girona la hipoteca és només un 8% més barata que el lloguer (10,71 euros per metre quadrat i 11,70 l’arrendament) i a Barcelona, un 11% (18,16 i 20,50).

UVE Valoraciones ha utilitzat dades d’Idealista sobre preus d’oferta en venda i lloguer en aquests 63 municipis i ha calculat la quota hipotecària que correspondria a un crèdit del 80% del valor de l’oferta amb durada de 24,5 anys i un tipus d’interès del 4,276%.Dels 63 municipis estudiats, només en nou pagar hipoteca és més car que pagar lloguer. Lidera aquest rànquing Sant Sebastià, amb una quota hipotecària de 23,38 euros el metre quadrat i 16,80 la renda. El segueixen Marbella, Alcobendas, Pamplona, Cadis, Palma de Mallorca, la Corunya, Bilbao i Madrid. Fa un any, només en onze municipis, dels 110 estudiats aleshores, els lloguers eren superiors a les hipoteques. Ara, en 44 de les 63 ciutats (un 70 per cent del total) la quota hipotecària és almenys un 25 per cent més econòmica que la del lloguer. El 2022 eren el 64%.

Més destinataris d’ajuts urgents a l’habitatge

El Govern amplia els destinataris d’ajuts urgents davant de situacions d’emergència en habitatge. D’aquesta manera, podran accedir-hi persones que hagin iniciat un procés d’intermediació i famílies que visquin en pisos gestionats per entitats del tercer sector o emmarcats en l’estratègia contra el sensellarisme. Es requereix un informe favorable dels serveis socials i responen tant al manteniment de l’habitatge com a garantir l’accés a una alternativa a famílies que ja l’han perdut. Pel que fa al primer cas, pot consistir en el pagament del deute d’hipotecària de fins a 4.500 euros anuals, o bé el del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros. D’altra banda, en el segon, inclou una prestació per cobrir la fiança i l’accés a l’habitatge de fins a 3.600 euros. El màxim de les rendes de lloguer o hipotecàries per accedir als ajuts és de 600 euros a Lleida.