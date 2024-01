El BCE opta per una nova pausa i manté els tipus en el 4,5% mentre prepara una baixada per a l'estiu

La presidenta del BCE, Christine Lagarde.Boris Roessler / Dpa / via Europa Press

El Banc Central Europeu (BCE) ha optat per una nova pausa -la tercera des de l'octubre passat- i manté el tipus d'interès bàsic en el 4,5%. La decisió compleix amb els pronòstics que ja va avançar la setmana passada la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, després d'assistir al Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa). Allà, la dirigent francesa va assenyalar que veia "probable" una baixada dels tipus a l'estiu, descartant també una baixada de tipus de cara als pròxims mesos. Malgrat tot, el preu del diner a la zona euro es manté en els nivells més alts des de mitjans de l'any 2000, mentre que la inflació al desembre va ser del 2,9% –cinc dècimes més que al novembre–, per sobre l'objectiu del 2% que persegueix el banc central.

A banda de la pausa en el tipus d'interès bàsic, la resta de tipus que controla el BCE també s'han mantingut estables. Així, el tipus per als préstecs immediats queda fixat en el 4,75%, mentre que el tipus que s'aplica a les entitats per dipositar diners al banc central es manté en el 4%. Si bé els preus durant el desembre van incrementar-se lleugerament, el banc central considera que l'estratègia de política monetària actual es continua transmetent "amb força" sobre el finançament. "Les restrictives condicions estan frenant la demanda, cosa que està ajudant a reduir la inflació", indica en el comunicat emès aquest dijous.

En aquest sentit, el BCE recomana fixar-se en l'evolució de la taxa d'inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments, l'alcohol i el tabac. Segons les últimes dades de l'Eurostat, la taxa subjacent a la zona euro va ser del 3,4% al desembre, dues dècimes menys que al novembre. "La tendència a la baixa de la inflació subjacent continua", subratlla l'entitat. En la mateixa línia que en anteriors anuncis sobre l'evolució dels tipus, el consell de govern defensa que, si el preu del diner es manté en aquests nivells durant un període "suficientment llarg", contribuirà "de forma substancial" a assolir l'objectiu del 2%.

En paral·lel, el BCE assegura novament que està "preparat" per "ajustar tots els seus instruments en el marc del seu mandat" per assegurar que la inflació torna a situar-se en el seu objectiu a mitjà termini.

Repunt de la inflació i economia a la baixa

La decisió de l'entitat arriba en un moment en què la inflació ve de registrar el primer repunt després de set mesos consecutius a la baixa. Segons l'Eurostat, la taxa al desembre es va situar en el 2,9%, un increment de cinc dècimes respecte al novembre que respon principalment a un efecte base sobre el preu de l'energia i a l'encariment dels aliments i els serveis. Tot i que la taxa suposa allunyar-se de l'objectiu del 2%, el BCE ha optat per mantenir els tipus per evitar un debilitament de l'economia, que a hores d'ara passa per un moment de desacceleració. Segons les últimes dades de l'oficina estadística de la UE, el PIB a l'eurozona durant el tercer trimestre de 2023 va experimentar una caiguda del 0,1%, una xifra que contrasta amb el creixement del 0,2% corresponent al segon trimestre.

De fet, el vicepresident del BCE, Luis de Guindos, va alertar a principis de gener d'una possible recessió tècnica a la zona euro, tot apuntat que les perspectives per a l'economia a curt termini són "dèbils". Així, el dirigent espanyol va defensar el manteniment dels tipus d'interès en el 4,5% i va assegurar que, si es mantenen durant un temps "suficientment llarg", aquests contribuirien a fer tornar la inflació al voltant del 2%.