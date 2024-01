La firma d'hipoteques cau un 21% a Lleida al novembre

El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges a la província de Lleida va baixar un 20,8% el novembre passat respecte al mateix mes del 2022, fins a sumar 228 préstecs, amb un tipus d’interès mitjà que es va moderar al 3,27%, davant el 3,32% marcat a l’octubre, segons dades de l’INE. L’import mitjà de les hipoteques va baixar un 4,2% interanual el penúltim mes de l’any passat, fins als 102.179,8 euros de mitjana, mentre que el capital prestat va disminuir un 26,2%, fins als 23,3 milions. Lleida va seguir la tendència registrada a Catalunya, on la firma d’hipoteques va caure un 27,24%, i a Espanya (-19,1%).

D’altra banda, el Tribunal de Justícia de la UE va tombar ahir el límit actual per reclamar les despeses hipotecàries indegudament cobrades abans del 2019. Va sentenciar que el termini per reclamar-les no pot començar a córrer abans que un consumidor conegui el caràcter abusiu d’una clàusula i assenyala que la prescripció de 10 anys només pot aplicar-se si va poder conèixer els seus drets abans que el termini comencés a córrer. Així mateix, assenyala que el consumidor ha de tenir prou temps per preparar i interposar un recurs.

El BCE manté els tipus en el 4,5% i allunya a l’estiu la rebaixa

■ El Banc Central Europeu (BCE) va complir ahir les expectatives i va mantenir els tipus d’interès en el 4,5% per tercera vegada consecutiva, mentre va avisar que encara és prematur discutir possibles baixades. Els tipus d’interès, per tant, començaran l’any tal com el van acabar, en el nivell més alt des del 2001, en un context de contracció de l’economia i de contenció de la inflació subjacent. Malgrat complir les seues previsions, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va assegurar que al consell de l’òrgan hi ha consens en el fet que és prematur abordar possibles baixades. No obstant, Lagarde es va reafirmar en les seues paraules de fa una setmana, quan va assegurar que era probable que això es discutís de cara a l’estiu.