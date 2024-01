Els pagesos gals bloquegen la frontera amb Andorra i 'atrapen' transportistes lleidatans

Els agricultors francesos van prometre que ahir seria un divendres negre a les carreteres, i ho van complir. Les protestes iniciades la setmana passada contra les noves polítiques fiscals i mediambientals que l’Elisi pretén aplicar-los es van endurir ahir, i des de primera hora del matí els pagesos van bloquejar les fronteres d’Andorra i Girona amb França, deixant molts transportistes lleidatans atrapats a la carretera. La reivindicació va provocar caos en els passos fronterers entre els vehicles que intentaven entrar i els que pretenien sortir del principat a través de la frontera amb el país veí. Els agricultors van tallar les carreteres N22 i N320, al punt de l’encreuament de la Croisade, a pocs quilòmetres de la frontera nord d’Andorra amb tractors amb remolcs de grans dimensions. Amenacen de mantenir el tall tot el cap de setmana. A Girona, l’AP-7 va quedar tallada en els dos sentits i per a tota mena de vehicles a la Jonquera, on els Mossos es van veure obligats a desviar el trànsit en direcció nord per la sortida 3, on es van generar fortes retencions. Molts conductors van haver de fer nit a la Jonquera.

És per això que les principals patronals del transport d’Espanya han recomanat als transportistes que intentin no viatjar a França. I és que els talls de carretera no només s’estan duent a terme a la frontera sud, sinó per tot el país.

Els camioners lleidatans que han intentat circular aquests dies per portar productes a diferents punts d’Europa han quedat retinguts o fent voltes per carreteres comarcals. Aquesta situació al seu torn està generant pèrdues a moltes empreses, ja que es generen retards en les entregues de mercaderies i en les importacions. A més, diversos transportistes espanyols han estat “agredits” amb la mercaderia fora del camió, abocada i destrossada. França és la principal destinació de les exportacions espanyoles per carretera, un 41,5% del total.Per provar de pal·liar aquest caos viari, França va anunciar que aixecarà les restriccions a la circulació de camions avui a les 22.00 hores, per permetre que els conductors atrapats puguin tornar a casa.

França anuncia mesures per intentar apaivagar les protestes

El Govern francès va intentar ahir calmar els ànims entre els agricultors anunciant la intenció d’abandonar els seus plans per reduir les exempcions fiscals al dièsel per a ús agrícola. “Posarem l’agricultura al damunt de tot”, va assegurar el primer ministre gal, Gabriel Attal, des d’una granja de Tolosa, on es va desplaçar per desgranar una sèrie d’ajuts en favor del sector agrícola, que ja amenaça de traslladar les seues cruentes manifestacions a París. Attal va prometre també accelerar els pagaments de la Política Agrària Comuna (PAC), de la qual França és el primer beneficiari. En aquesta línia, el president Emmanuel Macron va dir que demanarà en la cimera de la UE de l’1 de febrer una nova derogació de l’obligació de deixar un 4% del sòl en guaret, i simplificar la PAC.