El BBVA obté un benefici rècord de 8.019 milions el 2023, un 26% més

El grup BBVA va tancar el 2023 amb uns beneficis rècord de 8.019 milions d’euros, segons ha informat aquest dimarts en un informe remès a la CNMV. La xifra suposa un 26% més de beneficis que l’any anterior, percentatge que baixa al 22,3% si s’exclou l’impacte net de la compra d’oficines a Espanya. Segons ha informat el banc, per aquest 2023 haurà pagat 215 milions per l’impost temporal a la banca aplicat pel govern espanyol. A més, el BBVA anuncia que destinarà uns 4.000 milions d’euros en total al pagament de dividends als accionistes, l’equivalent a un ‘pay-out’ del 50%. Així mateix, iniciarà un nou programa de compra d’accions per valor de 781 milions.

El marge d'interessos va enfilar-se fins als 23.089 milions d'euros, un 29% més, i que l'entitat financera atribueix al creixement a totes les àrees de negoci, a excepció de l'Estat, on es va reduir lleugerament, i a les millores del diferencial de la clientela. Les comissions també van pujar fins als 6.288, un 17% més que l'any anterior. El resultat de les operacions financeres va ser de 2.183 milions d'euros, un 32% de creixement. Per tot plegat, el marge brut va assolir 29.542 milions d'euros, un pujada interanual del 30%. Pel que fa a les despeses d'explotació, BBVA assenyala que es va veure afectada "per les elevades taxes d'inflació" i la partida va ser de 12.308 milions d'euros, un 20% més.

El banc va guanyar 11 milions de clients durant 2023, una xifra lleugerament per sota de fa un any (11,3), però BBVA destaca que el 65% d'aquestes altes van ser via digital. L'entitat financera va tancar l'any amb 71,5 milions de clients actius.

Per àrees de negoci, el banc va guanyar quota de mercat a tots els països, a més de l'estat espanyol, Mèxic, Colòmbia, Perú i Turquia. El president de BBVA, Carlos Torres Vila, celebra els resultats de l'entitat financera i destaca que "la descarbonització ha demostrat ser una oportunitat de negoci major del que s'esperava", amb una mobilització de 70.000 milions d'euros destinats al canvi climàtic i al creixement inclusiu. Torres Vila espera que 2024 continuï sent un any de creixement "gràcies a la fortalesa de les franquícies" i posa el focus en "la innovació, la digitalització i la sostenibilitat".