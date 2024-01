L’oli d’oliva verge extra dispara el seu preu de mitjana un 69% l’últim any

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’oli d’oliva verge extra ha disparat el preu un 69% l’últim any i s'ha convertit en l’aliment que més ha pujat en els últims dotze mesos malgrat tenir l’IVA rebaixat, segons l’estudi fet per Facua-Consumidores en Acció.

En concret, aquesta anàlisi, que compara el preu que tenien una trentena de categories d’aliments el gener de 2023, ja amb el descompte aplicat, i el que tenen el gener de 2024, mostra que per darrere de l’oli d’oliva verge extra se situen la safata de maduixes de 500 grams, amb una alça del 52%, i la malla de patates de 5 quilos, un 31% més cara.

De la trentena d’aliments analitzats a Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl i Mercadona, l’organització ha comparat l’evolució dels preus en origen i en punts de venda de 13 dels establiments i s'ha percebut que en una desena s’han produït increments de preus en els punts de venda superiors a les pujades en origen.

Facua ha avançat que traslladarà aquestes dades al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2023, que torna a reclamar l’obertura d’una investigació que derivi en sancions contra les empreses que estan unflant els seus marges de benefici, una pràctica prohibida als aliments amb l’IVA rebaixat i sancioni les empreses responsables.

D’aquesta forma, l’oli d’oliva ha estat, amb diferència, l’article que més ha augmentat el seu preu durant l’últim any als supermercats amb una mitjana del 69% en el cas del verge extra, però que va arribar a disparar-se fins al 155% en algun cas concret.

Mentre que en origen el verge extra ha pujat 2,54 euros/litre (de 4,91 a 7,45 euros), en els punts de venda els diferents formats d’envasos han pujat una mitjana de 5,08 euros/litre (assolint els 8,81 euros/litre d’increment en el cas de l’envàs d’un litre de la marca Coosur Hojiblanca a Eroski).

Per contra, l’oli de gira-sol ha experimentat una baixada mitjana del 29,1%. El preu mitjà d’aquest producte el gener de 2023 era de 2,82 euros per litre, mentre que el gener de 2024 és de 2,00 euros. Aquest va ser un dels aliments que més va disparar el seu preu el 2022 a causa de la invasió russa d’Ucraïna.

Per la seua part, les pujades registrades a la safata de maduixes de 500 grams oscil·len entre el 44,2% d’Eroski (de 3,64 euros el gener de 2023 a 5,25 euros el gener de 2024) al 56% de Mercadona i Dia (de 3,84 a 5,99 euros). En aquesta modalitat d’envàs, aquesta fruita ha pujat una mitjana de 3,94 euros/quilo als supermercats analitzats, arribant als 4,30 euros/quilo en els casos de Mercadona i Dia. En tots la pujada ha estat per sobre dels 2,50 euros/quilo que s’ha encarit en origen (de 2,32 a 4,82 euros/quilo).

Mentre que en el cas de la malla de 5 quilos de patates s’ha encarit una mitjana del 31,4% en un any (de 4,93 euros de mitjana a començaments de l’any passat a 6,48 euros actualment).

L’informe mostra que en origen, el quilo de patates es pagava tant el gener de 2023 com el 2024 a 0,41 euros, mentre que en tots els punts de venda analitzats es ven més car, una mitjana de 31 cèntims/quilo per sobre del preu que marcava fa un any, arribant a assolir la pujada els 60 cèntims/quilo en el cas de Carrefour.

Una altra fruita que ha pujat de preu són les pomes. Així, el quilo de pomes fuji ha augmentat de mitjana un 27,6% en els últims 12 mesos. La variació va des de la baixada del 18% registrada a Dia _única cadena on el preu és menor que fa un any_ a la pujada del 85,3% a Alcampo. L’increment en origen ha estat de 3 cèntims/quilo (de 0,70 a 0,73 euros/quilo), mentre que en els punts de venda ha pujat una mitjana de 55 cèntims/quilo (fins a arribar als 1,22 euros/quilo a Alcampo).

Respecte a les verdures i hortalisses, el quilo de pastanagues és de mitja un 26,2% més car que el gener de 2023. Aldi és l’única cadena on ha baixat, un 7%, mentre que en la resta les pujades arriben a assolir el 38,3% en el cas de Dia. La quantitat que s’ha pagat a l’agricultor per un quilo de pastanagues no ha variat entre gener de 2023 i gener de 2024 (0,29 euros/quilo). En canvi, als supermercats es ven el quilo, de mitjana, 22 cèntims més car que fa un any i fins 31 cèntims/quilo més en el cas de Dia.

Gairebé un 16% han pujat de mitjana en els punts de venda les safates de 250 i 300 grams de xampinyons laminats (passant d’1,51 a 1,75 euros). Totes les cadenes han pujat els seus preus, arribant al 39,1% en el cas d’Alcampo, mentre que en origen, el preu del quilo només ha pujat 14 cèntims en els últims 12 mesos (d’1,69 a 1,83 euros) i als supermercats ha estat també molt més gran, 80 cèntims per quilo de mitjana (i fins 2,24 euros/quilo a Alcampo).

Per la seua part, un altre aliment molt demandat a les cuines espanyoles com són les cebes han pujat una mitjana del 15,3% als supermercats (d’1,70 a 1,96 euros per quilo). En origen, l’increment ha estat de 7 cèntims per quilo l’últim any (de 0,39 a 0,46 euros), mentre que en els punts de venda, la pujada mitjana ha estat de 26 cèntims/quilo (fins 46 cèntims/quilo a Hipercor).

L’estudi mostra que de la quinzena de fruites i verdures contemplades el llimó és l’únic aliment el preu del qual el gener de 2024 és inferior al que tenia fa un any. Així, el quilo de llimons costa actualment de mitjana 1,79 euros, mentre que fa un any eren 1,88 euros (baixada del 4,8%, una mitjana de 9 cèntims). Això sí, la baixada en origen ha estat superior, 15 cèntims per quilo (de 0,35 a 0,20 euros).

Les llenties pugen un 15% i el paquet de macarrons, un 10%

Respecte a altres productes que tenen l’IVA rebaixat destaca en els llegums les llenties pardina, que tenen la pujada més elevada amb una mitjana del 15,1%, passant de 3,10 a 3,57 euros. Mentre que als supermercats han pujat una mitjana de 47 cèntims per quilo (fins 1,06 euros en el cas de la marca La Asturiana a Carrefour), en origen les llenties han baixat 1 cèntim per quilo (de 0,77 a 0,76 euros).

Mentre que el quilo de cigrons extra ha baixat una mitjana del 5,1% respecte al preu que tenia fa un any (de 2,56 a 2,43 euros). Una baixada mitjana de 13 cèntims per quilo, mentre que en origen no ha variat respecte al que es pagava als agricultors fa 12 mesos (0,79 euros/quilo).

El paquet de macarrons de 500 grams s’ha encarit en un any un 10,2% (d’1,27 euros de mitjana el gener de 2023 a 1,40 euros el gener de 2024), mentre que el paquet d’1 quilo d'espaguettis ho ha fet en un 5,3%. En aquest cas, la pujada més forta s’ha detectat al paquet de marca Alcampo amb un augment del preu del 22,1% (d’1,22 a 1,49 euros).

Segons l’estudi, el bric d’un litre de llet sencera costa gairebé un 3% més que fa un any, mentre que el de llet semidesnatada ha pujat un 4% respecte a gener de 2023. El quilo de mongetes blanques ha pujat una mitjana del 7,5%.

El quilo d’arròs redó ha pujat de mitjana un 6,74% en un any, passant d’1,63 a 1,74 euros, protagonitzant la pujada més gran l’arròs Brillante Sabroz a Hipercor, on costa actualment costa un 53,3% més que el gener de 2023. Aquest mateix producte també costa un 47,8% i un 42,5% més a Carrefour i Hipercor, mentre que el preu del quilo d’arròs integral ha baixat un 8% als supermercats en aquest mateix període.

Per la seua part, la dotzena d’ous M ha augmentat el seu preu un 2,9% mentre que en la bosses de formatge ratllat mozzarella i quatre formatges s’han registrat baixades del 3,5% i del 10,7% respectivament. A Hipercor costa aquest any 0,24 euros més que el gener de 2023. Tanmateix, en origen, la dotzena es paga actualment 6 cèntims més barata del que es pagava fa un any (d’1,59 a 1,53 euros).