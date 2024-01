El govern espanyol eliminarà la cita prèvia obligatòria per a tràmits a l’Administració Pública

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern posarà fi en aquesta legislatura a la cita prèvia obligatòria a les oficines de l’Administració Pública a través de la modificació a la Llei de Procediment Administratiu Comú. "Per interaccionar amb l’Administració no fa falta tenir una cita prèvia obligatòria", ha recalcat el ministre de Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, durant la seua compareixença a la Comissió d’Hisenda i Funció Pública celebrada aquest dimecres al Congrés dels Diputats.

Aquest canvi es farà a través d’un avantprojecte de llei per modificar l’article 14 de la Llei de Procediment Administratiu Comú, una modificació que es portarà "com més aviat millor" al Congrés dels Diputats per millorar la relació entre els ciutadans i els serveis públics, segons ha indicat el titular de Funció Pública. El final de la cita prèvia obligatòria forma part d’un nou model de l’Administració Pública que la cartera d’Escrivá vol impulsar en aquesta legislatura i on s’inclou també la reforma del portal web de l’Administració Pública per organitzar-lo per fets vitals i en cooperació amb totes les administracions públiques.