El grup energètic Visalia compra l'empresa lleidatana Serosense

El grup energètic català Visalia entra en el negoci de la distribució d’electricitat i les telecomunicacions amb la compra de l’empresa lleidatana Serosense, en una operació que està pendent d’aprovació per part de competència. Serosense té més de 100 anys d’història i abasta línies de negoci com la xarxa de distribució, comercialització d’electricitat, xarxes de fibra de telecomunicacions i comercialització de serveis. Compta amb 9.000 punts de subministrament d’electricitat al Segrià, l’Urgell i la Ribera d’Ebre, connectats als seus 460 kilòmetres de línies elèctriques en àrees com Alcarràs, Maials-Serós i Anglesola, així com 4.000 clients d’Internet connectats a la xarxa pròpia FTTH de fibra d’alta velocitat a 10 municipis del Segrià.

Amb l’operació de compra de Serosense, Visalia adquirirà un projecte fotovoltaic de 2,6 MWp de capacitat a Maials, que està en avançat estat de desenvolupament i que permetrà l’abastament propi de més de 5.000 MWh anuals d'energia 100% renovable, que s'uniran als més de 100 MWp de projectes fotovoltaics que la companyia ja està desenvolupant com a part de la seva estratègia d'integració vertical mitjançant l'autoproveïment d'energia 100% sostenible.

Segons Pablo Abejas, CEO de Visalia, “l'adequació i l'ampliació de les xarxes de distribució és essencial per a la transició energètica i Visalia aspira a ser un agent dinamitzador de la transició cap a una energia més competitiva i sostenible, accessible per a tot tipus de consumidors independentment de la seva condició socioeconòmica”. “Venim amb l'ànim d'invertir en infraestructures energètiques i telecomunicacions. Volem convertir la seva àrea de distribució en un pol de desenvolupament econòmic facilitant l'entrada d'inversions en renovables i atraient la indústria intensiva en energia”, ha afegit.

La companyia pretén que Serosense mantingui la seva marca, i considera “clau” la plantilla actual de la companyia. Així s’hi ha pronunciat, també, el soci actual de Serosense, Jordi Serrano, que ha dit que Visalia s’ha compromès amb “el futur empresarial de l'empresa” i també amb el manteniment de la seva zona de distribució i del seu “equip humà”.