El rebut de la llum de gener d’un usuari mitjà amb la tarifa regulada --el denominat PVPC-- ha pujat aquest mes fins a uns 68,64 euros, xifra que representa un increment del 12,2% respecte al mateix període de l’any passat.

Aquesta evolució de preus correspon a un consumidor mitjà amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (kW) i una demanda anual de 3.900 kilowatts hora (kWh), distribuïda en els diferents períodes (punta, pla i vall).

D’aquest import total corresponent a gener, 10,63 euros estan relacionats amb el terme fix; 48,45 euros amb el variable; 0,33 euros amb l’impost elèctric i 6,24 euros amb l’IVA i equivalent, segons dades del comparador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Respecte al mes de desembre passat, quan va ascendir uns 62,46 euros, el rebut de la llum registra aquest mes de gener un increment del 9,9%.

Aquest augment a la factura de la llum és degut tant a l’increment registrat en el preu a l’engròs de l’electricitat al gener com a l’augment des del passat 1 de gener de la fiscalitat de l’electricitat, després de la revisió de les mesures que estaven vigents per fer front a la crisi energètica motivada per Ucraïna.

El 'pool' tanca gener en els 74,11 euros/MWH.

En el cas concret del preu del 'pool', es va situar al gener en els 74,11 euros/MWh de mitjana, la qual cosa suposa un 6,5% més que els 62,46 euros/MWh del mateix mes de fa un any i un 2,67% per sobre dels 72,17 euros/MWh de desembre.

Respecte a la fiscalitat, l’IVA de l’electricitat s’ha situat en el 10%, davant el 5% que hi havia fins al gener, mentre que l’Impost Especial de l’Electricitat (IEE) va passar del 0,5% actual al 2,5% durant el primer trimestre de l’any; i l’Impost sobre el Valor de la Producció de l’Energia Elèctrica (IVPEE) té un tipus del 3,5% fins març.

Així, mentre que, per exemple, l’IVA va representar al rebut el gener de 2023 tot just 2,91 euros per a aquest consumidor domèstic, aquest primer mes de 2024 ha ascendit uns 6,24 euros.

Nou PVPC

També s’hi suma el nou mètode de càlcul del PVPC que va entrar en vigor amb l’arribada de 2023 i que incorpora una cistella de preus a mitjà i llarg termini per evitar les fortes oscil·lacions, sense perdre les referències de preus a curt termini que fomenten l’estalvi i el consum eficient.

Així, per evitar fortes oscil·lacions del preu, el nou mètode redueix progressivament la vinculació del PVPC al mercat diari tenint en compte els preus més estables que ofereixen els mercats a termini, on s’adquireix energia amb temps en diferents horitzons temporals futurs.

Per això, la proporció de vinculació amb el preu del pool s’anirà reduint progressivament, per incorporar les referències dels mercats de futurs, de manera que aquests representin el 25% el 2024, el 40% el 2025 i el 55% a partir de 2026.

El gener trenca així la tendència d’importants caigudes iniciada fa 15 mesos, quan l’octubre de 2022 es va acabar amb una sèrie de 19 mesos consecutius d’ascensos interanuals.

En termes mensuals el rebut manté les pujades després de baixar per última vegada el novembre i l’octubre de 2023, descensos que van arribar després de quatre mesos d’ascens des de juny, que van acabar amb la tendència a la baixa experimentada des de febrer.

Per realitzar la simulació del preu, s’ha calculat un consum del 30% en hora punta, del 20% en hora plana i del 50% restant en hora vall.